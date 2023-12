Incidente a Vodo di Cadore, auto finisce sotto un camper: morta una donna, quattro feriti, tra cui due bambini

Incidente mortale a Vodo di Cadore, sulla Statale 51 di Alemagna. Nello scontro tra un’automobile e un camper, una donna è morta nell’urto e quattro persone sono rimaste ferite, tra cui anche due bambini. Traffico bloccato per diverse ore, ancora da definire la dinamica del sinistro.

L’incidente a Vodo di Cadore

È avvenuto intorno alle 10 della mattinata di oggi – venerdì 8 dicembre – un violento incidente tra un’automobile e un camper a Vodo di Cadore, piccolo comune della provincia di Belluno, in Veneto.

Lo schianto si è verificato al km 86+600 della Strada Statale 51 di Alemagna, all’altezza della curva “del Capriolo”, tra un’auto modello Mini, che stava viaggiando in direzione Cortina, e una roulotte che procedeva in senso opposto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Vodo di Cadore, comune in provincia di Belluno nel quale una donna è morta alla guida della propria vettura in seguito a un incidente frontale con un camper

La mini, con una donna al volante, si è quindi schiantata frontalmente contro il camper, restando incastrata sotto al mezzo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) 118, giunto con diverse ambulanze e con l’ausilio dell’elisoccorso.

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per la donna alla guida della mini, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco già priva di vita. I sanitari presenti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ferito invece l’uomo che viaggiava insieme alla donna, così come alcuni dei componenti della famiglia sul camper (madre, padre e due bambini). Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti da due ambulanze e l’elicottero del 118 in ospedale.

Le condizioni dei feriti

Due dei feriti sono stati elitrasportati all’ospedale “San Martino” di Belluno, come riportato da alcune testate locali. Una terza persona coinvolta è stata trasportata in ambulanza al nosocomio bellunese, mentre una quarta è stata trasportata all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Pieve di Cadore.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno dovuto chiudere la strada al traffico, per poter permettere le operazioni di soccorso di sanitari e vigili del fuoco e poter procedere con i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della donna.

Il traffico sulla tratta ha subito un blocco durato quasi due ore, ed è ora ripartito con senso unico alternato.