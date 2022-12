Incidente a Vitorchiano, treno travolge auto e la trascina per almeno 100 metri: feriti 2 adulti e 2 bambini

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Grave incidente ferroviario, col coinvolgimento di un’automobile su cui erano a bordo 4 persone, a Vitorchiano, in provincia di Viterbo nel Lazio.

L’incidente

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 10,30 di giovedì 29 dicembre, al passaggio a livello in località Pallone e, più precisamente, all’incrocio a raso in via Piangoli.

Stando a quanto riportato da ‘ViterboToday’, dopo l’impatto il treno ha trascinato l’automobile, una Jeep scura colpita e distrutta nella parte sinistra, per almeno cento metri.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto a Vitorchiano è di 4 feriti. Si tratta di una famiglia composta dai genitori e da due figli, una bambina e un bambino piccoli, che si trovavano all’interno dell’automobile travolta dal treno.

Tutti e 4 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e ricoverati in ospedale. Uno dei bambini, in particolare, è stato trasportato all’ospedale pediatrico di Roma. Nessuno dei 4 feriti sarebbe in gravi condizioni. I passeggeri del treno risulterebbero, invece, illesi.

È in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente, che è avvenuto sulla tratta Roma-Civita Castellana-Viterbo, il cui traffico ferroviario è stato momentaneamente interrotto. I Vigili del Fuoco si stanno occupando delle operazioni di rimozione dell’automobile dalla linea ferroviaria. Sul posto ci sono anche i Carabinieri, la Polfer e la Polizia locale.

Incidente ferroviario con auto coinvolta, dalle ore 11 #vigilidelfuoco impegnati a Vitorchiano per un treno che ha investito un’auto ad un passaggio a livello: a bordo 2 adulti e 2 minori. Ferite le 4 persone nell’auto, in corso rimozione veicolo dai binari [#29dicembre 12:15] pic.twitter.com/BcE7VC6iAS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 29, 2022

Il tweet dei Vigili del Fuoco

L’account Twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco ha scritto poco dopo le 12 di giovedì 29 dicembre: “Incidente ferroviario con auto coinvolta, dalle ore 11 #vigilidelfuoco impegnati a Vitorchiano per un treno che ha investito un’auto ad un passaggio a livello: a bordo 2 adulti e 2 minori. Ferite le 4 persone nell’auto, in corso rimozione veicolo dai binari [#29dicembre 12:15]”.