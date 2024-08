Incidente a Viareggio dove una moto e un'auto si sono scontrate: morta barista, uomo positivo all'alcoltest

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragico incidente stradale a Viareggio, nella mattinata di domenica 25 agosto: Laura Chiricuta, barista di 46 anni e residente a Torre del Lago, è morta dopo essersi scontrata con un’auto mentre stava andando sul posto di lavoro con il suo scooter.

Viareggio, incidente: l’uomo alla guida dell’auto positivo all’alcoltest

Fatale per Laura, che era di origine romena r da tempo residente in Italia, lo scontro con una Dacia Sandero, guidata da un ragazzo ventottenne del senese risultato positivo all’alcoltest.

Per questo, secondo quanto appreso, tra i reati sarebbero ipotizzati l’omicidio stradale e la guida in stato di ebbrezza.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 6:30 a Viareggio, all’incrocio tra viale Buonarroti e via Leonardo da Vinci. Da quanto ricostruito l’auto non avrebbe rispettato uno stop..

La strada è rimasta chiusa per oltre 4 ore per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi per rimuovere i mezzi e bonificare l’asfalto.

Sono intervenute l’auto medica e un’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore. La vittima lascia un figlio di 14 anni.

Il padre del ragazzo, come riferito dal Tirreno, era imbarcato su uno yacht come chef. Appresa la tragica notizia sta facendo ritorno dagli Stati Uniti da dove è partito con il primo volo disponibile.

Il dolore degli amici della vittima

Laura Chiricuta lavorava nel locale “Universo24” di Lido di Camaiore. Tutti coloro che l’hanno conosciuta parlano di una donna disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Il quotidiano Il Tirreno ha raccolto diverse testimonianze. “Laura era una bella persona. Siamo straziati. Ci dispiace tantissimo”, hanno dichiarato i titolari di “Universo24”.

Un amico della vittima ha ricordato che “Laura era una grandissima lavoratrice e aveva sempre in mente tanti progetti. Di recente aveva terminato il corso da sommelier. Voleva sempre andare avanti”.

“Laura mi aveva portata dove lavoro adesso”, le parole di un’amica a testimonianza della disponibilità di Laura.