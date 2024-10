Incidente a Supino vicino Frosinone, auto va fuori strada e si ribalta: un morto e tre feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade italiane: è di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella notte in provincia di Frosinone. Un’auto è uscita di strada mentre viaggiava sulla provinciale Morolense a Supino, ribaltandosi più volte.

Incidente stradale sulla Morolense a Supino

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, attorno alle 3, in provincia di Frosinone.

Come riporta Rainews, per cause in fase di accertamento il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo della vettura mentre percorreva la provinciale Morolense, all’altezza di Supino.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Supino, in provincia di Frosinone

L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.

Morto un 32enne, tre feriti gravi

A bordo dell’auto c’erano quattro persone, come riferisce Frosinone Today.

Nell’incidente è morto un uomo di 32 anni di origine albanese residente ad Alatri, che nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo: sarebbe deceduto sul colpo.

Feriti gli altri tre, tutti connazionali della vittima: sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Frosinone in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti il 118 con diversi mezzi, i vigili del fuoco e i carabinieri di Supino.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente mortale. Stando ad una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura: l’auto è andata fuori strada, ribaltandosi più volte prima di finire contro un muro di cinta.