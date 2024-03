Incidente a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila): auto si schianta contro un muro, morta una 20enne di Avezzano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia all’alba della domenica di Pasqua in Abruzzo, dove una ragazza di 20 anni, Gioia Muliere, è morta in seguito a un incidente, avvenuto a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), mentre viaggiava in auto insieme al suo fidanzato, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Avezzano. Forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture.

L’incidente mortale a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila)

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi – domenica 31 marzo 2024 – a San Benedetto dei Marsi, piccolo comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da diverse testate locali, un’automobile con due giovani a bordo procedeva lungo la strada quando improvvisamente ha sbandato, finendo per uscire dalla carreggiata, andando poi a schiantarsi contro un muro.

La zona nella quale si trova San Bendetto dei Marsi (L'Aquila), dove una ragazza di 20 anni, Gioia Muliere, è morta in seguito a un incidente

Nella vettura erano presenti un ragazzo alla guida e la sua fidanzata di 20 anni, Gioia Muliere. Non è ancora chiaro chi sia stato ad avvertire i soccorsi in seguito allo schianto.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, sul posto sono quindi accorsi il personale medico del 118 e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando locale.

Gli operatori sanitari giunsi sul luogo del sinistro non hanno potuto far nulla per salvare la vita della giovane ragazza a bordo, Gioia Muliere, una 20enne originaria di Avezzano, dove aveva anche frequentato l’istituto tecnico commerciale “G. Galilei”.

È rimasto invece ferito il fidanzato della vittima, che si trovava alla guida della vettura. Il ragazzo è stato preso in carico dai medici, che lo hanno trasportato all’ospedale “SS Filippo e Nicola”, dov’è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente e il cordoglio per la morte di Giogia

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine presenti sul posto, in seguito all’intervento del 118, hanno effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della giovane.

Sembrerebbe che la macchina procedesse da sola, e che non ci siano altre vetture coinvolte. Le cause dell’incidente sono quindi ancora in fase di accertamento.

Intanto, la comunità della Marsica ha inondato i social di messaggi di cordoglio per la morte di Gioia Muliere, con centinaia di messaggi a supporto della famiglia della giovane, colpita da questa tragedia nella domenica di Pasqua.