Incidente a Romentino, auto prende fuoco nello schianto nel Novarese: una persona morta tra le fiamme

Una persona è morta carbonizzata in seguito a un incidente a Romentino, in provincia di Novara. Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre mezzi, un furgone e due automobili, una delle quali ha preso fuoco subito dopo lo schianto. Secondo quanto riportato da Ansa, è una la vittima, ma dalle prime informazioni sembrava che anche un’altra persona avesse perso la vita tra le fiamme che si sono sviluppate nell’abitacolo. Due i feriti portati in ospedale.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel territorio del comune del Novarese, vicino al confine della Lombardia. Nello scontro tra i tre veicoli, lungo la Strada Torre Mandelli, una via che porta verso la valle del fiume Ticino, un’Alfa Romeo Giulia è andata completamente distrutta avvolta dalle fiamme provocate dall’impatto.

La vittima è un giovane di 25 anni residente a Romentino.

Le persone rimaste ferite sarebbero due, trasportate dai medici in ambulanza, una in codice verde e una in codice giallo all’ospedale Maggiore di Novara.

Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, la polizia locale e i carabinieri per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà Il territorio del Comune di Romentino dove è avvenuto l’incidente

L’incidente a Roma

Un altro incidente avvenuto nella giornata di oggi Roma ha interessato tre veicoli, tra i quali un’autoradio della polizia. La carambola in zona Tiburtina ha travolto anche uno scooter e una bicicletta, provocando tre feriti. Si tratta di una donna di 55 anni, ricoverata all’Umberto I, di un uomo di 57 anni portato al San Giovanni, e di una quarantacinquenne che è stata traportata all’ospedale Pertini. Tutti e tre sono arrivati in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.