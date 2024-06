Incidente a Roma sul raccordo anulare, un morto nello scontro tra un'auto e una cisterna: traffico bloccato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gravissimo incidente stradale a Roma nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Alle 2.50 un’auto si è scontrata con un’autocisterna sul Grande raccordo anulare (km57/58), l’uomo che era alla guida del mezzo pesante è morto. Il tratto è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale.

Pochi minuti prima delle 3.00 di oggi, giovedì 13 giugno, si è verificato un violento scontro all’altezza del chilometro 57, tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare in carreggiata interna.

L’incidente ha coinvolto una cisterna e un’auto, la dinamica esatta dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine. Ciò che è certo, purtroppo, è che nell’impatto è rimasto ucciso il conducente dell’autoarticolato che trasportava benzina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, le squadre 11A, 4A e il nucleo Crrc, il personale del 118 e la polizia stradale.

Traffico in tilt: lunghe code in direzione Aurelia

Il tratto del Grande Raccordo Anulare è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi.

La chiusura ha mandato in tilt il traffico in carreggiata interna, lunghe code in direzione Aurelia.

Colonne di auto dunque tra l’allacciamento per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino e la via del Mare, a causa della pulizia della strada.

Dinamica da ricostruire, polizia stradale al lavoro

Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente, l’automobile e l’autocisterna, sono stati sequestrati. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la tragedia che ha portato alla morte del conducente del mezzo pesante.

Un paio di settimane fa sul raccordo, all’altezza dello svincolo 32 della Pisana, si era verificato un altro scontro mortale, in quel caso tra un’auto e una moto. A perdere la vita era stato il centauro.