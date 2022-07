Incidente a Roma: morte due ventenni, il regista di "Mare fuori" Carmine Elia in codice rosso

Il noto regista della serie Tv “Mare fuori”, Carmine Elia, è rimasto coinvolto nell’incidente letale che ha portato alla morte di due ragazze di 21 e 22 anni sulla Tangenziale Est di Roma, nella notte di domenica. Secondo quanto riportato da Repubblica il 55enne è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Le vittime

Nel grave frontale hanno perso la vita Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini. Le due giovani ragazze di 21 e 22 anni erano originarie rispettivamente di Monte Mario e Viterbo.

Come testimoniano le foto sui loro profili Instagram erano amiche inseparabili e anche domenica sera si trovavano insieme nella Citroën C3 che si è cappottata nell’impatto frontale con l’auto guidata dal regista.

All’arrivo dei soccorritori le due ragazze erano già morte.

L’incidente

Lo scontro frontale tra l’Alfa Stelvio di Carmine Elia e il veicolo con a bordo le due ragazze è avvenuto intorno a mezzanotte di domenica in via del Foro Italico 605, e la Tangenziale est della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, in corso di accertamenti da parte degli inquirenti, la Citroën arrivava da Tor di Quinto mentre la Stelvio si trovava in corsia di sorpasso nella direzione opposta.

Dalle informazioni raccolta da il Messaggero l’auto guidata dalle ventenni avrebbe perso il controllo in un’ampia curva urtando contro il marciapiede e ribaltandosi nella corsia opposta.

I vigili del fuoco intervenuti sul luogo hanno estratto i corpi senza vita delle due vittime, rimasti incastrati dentro l’auto. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri che hanno provveduto a bloccare gli accessi alla tangenziale, chiusa al traffico nel tratto interessato.

Ricoverato il regista Carmine Elia: chi è

Noto per aver diretto la serie Tv “Mare Fuori” nel 2020, Carmine Elia ha firmato anche la regia di Don Matteo (2006), Santa Barbara (2012), La porta rossa (2017) e Sopravvissuti (2022).

“Sono ancora sotto shock, ho vissuto una notte da incubo – ha detto a Repubblica un amico del regista Carmine mi ha chiamato subito dopo l’incidente e io sono arrivato in via del Foro Italico. Non può nemmeno immaginare a quale scena ho assistito”.

Elia è adesso ricoverato in codice rosso all’ospedale Gemelli in attesa di una consulenza ortopedica.