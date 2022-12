Incidente a Prato, madre e figlia investite sulle strisce: alla guida un'anziana con i nipotini a bordo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Terribile incidente oggi a Poggio a Caiano, comune di 10mila abitanti alla periferia sud-ovest di Prato: una donna e sua figlia di 12 anni sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Madre e figlia investite sulle strisce

Attorno alle 17:00 di venerdì 16 dicembre una madre e la figlia, appartenenti alla folta comunità cinese del Pratese, stavano attraversando sulle strisce pedonali nei pressi di un semaforo quando un’auto le ha centrate in pieno. Entrambe sono rimaste incastrate sotto al cofano.

L’auto procedeva lungo via Soffici, poi ha svoltato sulla statale all’altezza piazza XX Settembre in direzione Firenze.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. La madre è stata estratta viva ed è stata portata all’Ospedale di Prato in codice rosso. Secondo ‘Il Tirreno’ non sarebbe in pericolo di vita.

Poggio a Caiano è un comune di circa 10mila abitanti alle porte della periferia sud-ovest di Prato.

La bambina è morta per le ferite

Lo stato della bambina, invece, è apparso da subito gravissimo. Una volta liberata dalle lamiere, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Come riporta il quotidiano ‘La Nazione’, alla guida dell’auto, una Panda bianca, una signora italiana di 70 anni con a bordo i nipoti.

Dopo l’incidente la signora ha subito frenato ed è scesa dal veicolo in stato di choc. Alcuni testimoni interrogati dai vigili urbani hanno dichiarato che la Panda non procedeva a velocità elevata.

Guidatrice negativa all’alcoltest

La donna alla guida è stata sottoposta all’alcoltest ed è risultata negativa. Tutte e tre le donne coinvolte nell’incidente sono residenti a Poggio a Caiano.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato rilievi e interrogato i testimoni per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un aiuto alle indagini è arrivato dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto: dalle immagini si vede la Panda svoltare a destra e centrare madre e figlia.