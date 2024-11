Incidente a Palermo per il sindaco Roberto Lagalla, auto contro uno scooter: motociclista in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Disavventura stradale per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che viaggiava a bordo della sua auto blu quando è rimasto coinvolto in un incidente con uno scooter. Illeso il primo cittadino, portato invece in pronto soccorso il motociclista, ma le sue condizioni non sono gravi.

Incidente per il sindaco di Palermo Roberto Lagalla

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi – mercoledì 6 novembre 2024 – in via della Libertà a Palermo, all’incrocio tra via della Libertà e via Duca della Verdura.

Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen Passat, auto blu a bordo della quale c’erano il primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla e la sua scorta, e un Suzuki Sixteen con alla guida un uomo di 57 anni.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà La zona di Palermo dove il sindaco Roberto Lagalla è rimasto coinvolto in un incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuta in un incrocio regolato da un semaforo. Non è da escludere l’ipotesi che uno dei due conducenti abbia svoltato quando non poteva, causando quindi il sinistro.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito allo scontro tra i due mezzi, sul posto sono accorsi il personale medico del 118 e gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo.

Illesi il sindaco e gli uomini della scorta, mente l’uomo alla guida dello scooter è rimasto ferito. Soccorso sul posto, il 57enne è stato poi trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo per accertamenti, ma non ci sono preoccupazioni in merito alle sue condizioni di salute.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, con gli agenti della Municipale al lavoro per ricostruire quanto accaduto in una delle zone nei pressi del centro del capoluogo siciliano.

La dinamica dell’incidente

In seguito all’incidente, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica, per la quale potrebbero tornare utili sia le testimonianze delle persone presenti al momento dell’impatto tra i due veicoli, sia le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Proprio le immagini delle videocamere, installate all’incrocio tra via delle Libertà e via Duca della Verdura/via Notarbartolo, sono state già acquisite dalle Forze dell’Ordine, e potranno chiarire definitivamente quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Palermo Today, l’uomo alla guida dello scooter era intento ad attraversare via Duca della Verdura in direzione della stazione Notarbartolo quando si è scontrato con l’auto blu del sindaco, che si trovava su via delle Libertà in direzione Politeama.