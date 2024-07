Incidente a Nole nel Canavese verso Ciriè, Alessio Biscuola morto nello scontro auto-moto: grave l'amico

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade del basso Canavese, in Piemonte. Un brutto incidente è costato la vita a un 27enne a Nole, Comune della città metropolitana di Torino, in direzione di Ciriè: il giovane, che si chiamava Alessio Biscuola, è morto in seguito a un violento impatto con un’auto mentre si trovava a bordo di una moto. Insieme a lui, alla guida del mezzo, un altro ragazzo di 28 anni, ricoverato in gravissime condizioni.

L’incidente a Nole verso Ciriè, nel Canavese: un morto dopo uno scontro auto-moto

Il dramma si è consumato sulla provinciale 2 a Nole, all’altezza del distributore di carburanti Q8 all’incrocio con via I Maggio, nella serata di martedì 9 luglio. Lo riporta TorinoToday.

I due ragazzi stavano viaggiando a bordo di una moto Bmw da Lanzo verso Ciriè, quando si sono scontrati con una Land Rover Defender.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio è avvenuto sulla provinciale 2 a Nole, vicino Torino

La dinamica

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. Entrambi i giovani sarebbero stati sbalzati dal mezzo a due ruote in seguito al violento impatto.

Uno dei due sarebbe finito in un piccolo canale che costeggia il tratto di strada, mentre l’altro sarebbe andato a sbattere contro una recinzione.

Per il 27enne Alessio Biscuola, che viaggiava come passeggero, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, residente a Pessinetto, è deceduto sul colpo.

Il conducente del motociclo, un suo amico di 28 anni, è stato trasportato in elisoccorso in condizioni gravissime all’ospedale Cto di Torino.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Illeso, invece, il conducente del suv, un uomo di 37 anni residente nel Comune di Grosso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti i sanitari e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che hanno effettuato i dovuti rilievi. Con loro anche alcune pattuglie della polizia locale.

La strada interessata è rimasta chiusa per diverse ore.