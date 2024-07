Incidente a Montesarchio, scontro tra scooter vicino a Benevento: morti due 17enni, chi erano le vittime

Due 17enni sono morti in un incidente in scooter a Montesarchio, in provincia di Benevento. Si chiamavano Vincenzo e Alessandro. Il dramma è avvenuto lungo via Matilde Serao poco prima dell’1 di notte di venerdì 12 luglio. Secondo la ricostruzione, il Piaggio Liberty 125 sul quale viaggiavano i giovanissimi si è scontrato con un Honda Sh 125 guidato da un 18enne. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Due morti nell’incidente a Montesarchio

Vincenzo è morto sul colpo, mentre Alessandro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Ha riportato ferite di minore entità il ragazzo alla guida dell’Honda, che è stato medicato all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Montesarchio è un comune circa 13.000 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Le due giovani vittime erano originarie di Rotondi, comune di poco più di 3.000 abitanti a pochi minuti da Montesarchio.

Il fatto è avvenuto in una strada parallela del centro commerciale Liz Gallery di Montesarchio. Il posto è stato raggiunto, oltre che dal personale sanitario, anche da una gazzella del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Montesarchio e da un’altra pattuglia della stazione dell’arma della vicina Airola.

Sui corpi si valuta l’autopsia

Come scrive Il Mattino, i corpi sono stati trasferiti nelle camere mortuarie, in attesa che l’autorità giudiziaria disponga un’eventuale autopsia. La notizia della duplice tragedia diffusasi nel corso della mattinata ha sconvolto la piccola comunità di Rotondi, nella quale abitavano i due 17enni.

Giovani attratti da Montesarchio

Come scrive Il Caudino, nei weekend e nella stagione estiva, tanti ragazzi della Valle Caudina si spostano da un paese all’altro a seconda degli eventi in programma.

E la città di Montesarchio, secondo comune per dimensioni nella provincia di Benevento, è una delle località più gettonate.

Incidenti stradali in Campania

Secondo gli ultimi dati Istat, riferiti all’anno 2022, nella provincia di Benevento ci sono stati 297 sinistri, di cui 12 mortali. I feriti nell’anno di riferimento sono stati 429. Questi i dati di tutta la Campania: 9.821 incidenti, 228 dei quali mortali. I feriti sono stati 14.002.