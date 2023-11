Incidente a Monfalcone, in provincia di Gorizia: frontale tra due auto, una persona morta e due feriti gravi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Monfalcone. In un frontale tra due auto una persona è rimasta uccisa e altre due sarebbero gravemente ferite. Sul posto anche l’elisoccorso, grossi problemi al traffico nella cittadina.

La dinamica dell’incidente

Nel pomeriggio di martedì in via Primo Maggio a Monfalcone, all’altezza della chiesa di San Nicolò, si è verificato un grave incidente tra due automobili che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre due.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano locale ‘Il Piccolo’, le due vetture coinvolte si sarebbero scontrate frontalmente, a causa dell’invasione della corsia opposta da parte di una delle automobili.

L’altra vettura sarebbe stata invece ferma, parcheggiata al lato della strada, ma al suo interno ci sarebbero stati due coniugi, che sarebbero quindi stati travolti dall’auto in corsa risultando tra i feriti.

Un morto e due feriti nell’incidente a Monfalcone

A morire è stato invece il conducente della vettura che sbandando ha travolto l’auto in sosta. I soccorritori arrivati sul posto, dopo averlo estratto dalle lamiere della sua auto, lo hanno trovato in stato di arresto cardiaco.

Vani i tentativi di rianimarlo, con i sanitari del 118 , aiutati da un infermiere di passaggio fermatosi a prestare soccorso, costretti a dichiarare il decesso poco dopo. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano salvato i due coniugi rimasti coinvolti nell’incidente.

Entrambi sono stati immediatamente caricati sui mezzi disponibili: uno sull’elisoccorso arrivato nel frattempo sul luogo dell’incidente e l’altro su un’ambulanza del 118. i due si trovano ora all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e al San Polo di Monfalcone.

Le loro condizioni sarebbero piuttosto differenti. Se la persona portata al San Polo non risulta essere in pericolo di vita, benché gravemente ferita, più seria invece risulta la situazione del paziente dell’ospedale di Udine.

I problemi al traffico

L’incidente di Monfalcone è avvenuto nelle ultime ore del pomeriggio di martedì, in un momento di grande traffico. Anche per questa ragione la chiusura del tratto di strada coinvolto, deciso per facilitare i soccorsi, ha causato diversi disagi.

Dopo la rimozione delle auto coinvolte e il trasporto dei feriti nei due ospedali, la circolazione delle auto è ripresa in maniera regolare.