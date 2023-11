Incidente a Milano fra 3 auto in Viale Forlanini: 2 morti e 10 feriti. Travolti mentre erano a piedi in strada

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Risveglio drammatico a Milano mercoledì 1 novembre, dove si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di 2 persone, oltre a 10 persone ferite, alcune delle quali in condizioni gravi. Nel corso della mattinata, le autorità hanno appurato che la tragedia si sarebbe consumata in un doppio incidente: un primo tamponamento lieve fra due auto, e un successivo scontro con una terza vettura con a bordo 6 giovani, di rientro da una Festa di Halloween.

Il luogo dell’incidente

La tragica scena si è svolta poco prima delle 5.30, lungo viale Forlanini, noto per essere la principale arteria di collegamento all’aeroporto di Linate.

Il bilancio di questo tragico evento è stato pesantissimo. In prima battuta, un giovane di 26 anni ha perso la vita sul colpo, mentre altre undici persone hanno riportato ferite.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è accaduto su Viale Forlanini a Milano, in direzione Aeroporto di Linate

Seconda vittima in ospedale

I feriti più gravi sono stati immediatamente trasportati in codice rosso presso gli ospedali San Raffaele, Policlinico e Niguarda, dove sono stati sottoposti cure intensive. Qui, purtroppo, ha perso la vita una seconda persona, un altro ragazzo di 24 anni.

In base alle informazioni trapelate, ci sarebbero altri tre feriti in codice giallo attualmente ricoverati in ospedale, per un totale di 10 ricoverati, fra i quali anche una bambina di 8 anni. Mentre gli operatori sanitari stanno producendo il massimo sforzo, si spera che il bilancio del violentissimo scontro avvenuto all’alba non debba aggravarsi.

Le indagini

In base ai primi rilievi, due veicoli con tre persone ciascuno a bordo si sarebbero tamponati senza gravi conseguenze.

I passeggeri sarebbero scesi dalle auto a causa di un principio di incendio nel cofano di una delle vetture. Purtroppo, mentre si trovavano fermi sulla carreggiata, sarebbero stati investiti da una Peugeot, causando la tragica morte sul colpo della prima vittima.

Conducente positivo all’alcoltest

Il ragazzo alla guida della terza vettura, insieme a quello che era seduto al lato passeggero, sarebbero le due vittime accertate del tragico scontro. Le ultime informazioni riportano che il conducente dell'auto, un giovane classe 1998, sarebbe risultato positivo all'alcoltest e avrebbe alcuni precedenti di polizia, fra cui un episodio di guida senza la patente. I giovani rientravano da una festa

Nella Peugeot vi era un gruppo di 6 giovani tra i 18 e i 20 anni che stava tornando probabilmente da una festa di Halloween, ipotesi confermata dal fatto che i ragazzi sono stati trovati mascherati e truccati. La loro vettura si è scontrata con le altre auto, travolgendo le persone coinvolte nel primo tamponamento. I giovani, evidentemente sotto choc, sono stati descritti in lacrime lungo la strada.