Incidente a Mediglia sulla strada "pericolosa", Edoardo Catalano morto nello schianto contro un palo

Incidente a Mediglia vicino Milano, morto Edoardo Catalano

Poco prima delle 5 del mattino di venerdì 17 gennaio si è verificato un incidente stradale a Mediglia, comune a sud-est di Milano.

Un ragazzo di 26 anni, Edoardo Catalano, ha perso la vita nello schianto avvenuto lungo la strada provinciale Bettola-Sordio.

La ricostruzione dell’incidente: lo schianto contro il palo della luce

In base a una prima ricostruzione dei fatti riportata da Il Giorno, il 26enne avrebbe perso il controllo della sua automobile, che si è andata a schiantare contro un palo dell’illuminazione situato a margine della strada, già teatro in passato di gravi incidenti e al centro di polemiche per la scarsa sicurezza.

L’impatto è stato tale che il ragazzo è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, assieme ai carabinieri della Compagnia di San Donato milanese e ai vigili del fuoco.

Sulla dinamica dell’incidente mortale sono stati avviati gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Allo stato attuale, non risultano altre persone rimaste ferite nell’impatto né ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Chi era Edoardo Catalano

Stando alla sua pagina Instagram, sembra che Catalano fosse un bartender in un locale di Milano.

Tra le storie pubblicate, l’ultima è stata realizzata nella discoteca The Club del capoluogo lombardo, pubblicata circa un paio d’ore prima dell’incidente.