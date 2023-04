Incidente a Mantova in direzione Verona sull'A22: un ferito grave, traffico in tilt su Autostrada del Brennero

Per la terza mattinata nell’arco di una settimana, sull’A22 Autostrada del Brennero il traffico risulta bloccato a causa di un incidente stradale.

Cosa è successo sull’A22 Autostrada del Brennero

Come riporta ‘La Gazzetta di Mantova’, nella mattinata di sabato 22 aprile il traffico sull’Autostrada del Brennero (A22) si è bloccato a causa di un incidente avvenuto in direzione nord, tra il casello di Mantova sud e quello di Mantova nord.

Alle ore 10,41 il casello di Mantova Nord è stato chiuso agli automobilisti in entrata.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale si è verificato tra i caselli di Mantova Sud e Mantova Nord sull’A22 Autostrada del Brennero.

Chilometri di coda per incidente sull’A22

In seguito all’incidente stradale si sono formate lunghissime code, con il traffico che si è completamente paralizzato tra i due svincoli alle ore 10,44. ‘La Gazzetta di Mantova’ segnala anche code fino a 4 chilometri anche all’imbocco della A1 in direzione sud, ma in questo caso per traffico intenso.

Maggiori dettagli sull’incidente stradale sull’A22

‘La Voce di Mantova’ aggiunge ulteriori dettagli sull’incidente stradale avvenuto sull’A22 Autostrada del Brennero: l’incidente, che si è verificato al chilometro 254 Nord tra Mantova Sud e Mantova Nord, ha coinvolto 3 automobili. Ci sarebbe almeno una persona ferita in gravi condizioni.

L’ingresso di Mantova Sud in direzione Brennero è stato chiuso per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire in sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono giunti l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud. Segnalati 6 chilometri di coda in direzione Nord, mentre in corsia Sud un alto tamponamento avvenuto tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord ha provocato un incolonnamento di circa 2 chilometri.