Incidente a Isola Rizza vicino Verona: auto esce di strada nella notte, 1 morto e 2 feriti gravissimi

Terribile incidente nella notte nel territorio di Isola Rizza, in provincia di Verona: attorno alle 2am un’auto è uscita di strada mentre percorreva via Capitello. Il veicolo ha finito la sua corsa andando a scontrarsi contro la base del piccolo ponte in calcestruzzo che porta a un cancello privato.

Incidente mortale a Isola Rizza

Il posto è stato raggiunto da un’auto medica e da alcune ambulanze.

Erano tre le persone a bordo dell’auto: una è morta sul colpo, mentre due sono state stabilizzate sul posto e sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento. Entrambe sarebbero gravissime.

Fonte foto: Tuttocittà.it Isola Rizza è un comune di poco più di 3mila abitanti alle porte di Verona. Via Capitello è la strada extraurbana che collega Isola Rizza a Cappafredda.

L’impatto ha completamente distrutto il muso dell’auto, che ha terminato la sua corsa dentro al canale a bordo strada.

Per estrarre i passeggeri dalle lamiere deformate sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La zona è poi stata raggiunta da un carro attrezzi e dai carabinieri di Legnago. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Un altro incidente mortale nel Veronese

Quello di Isola Rizza è il secondo incidente mortale che avviene in provincia di Verona nel giro di poche ore.

Attorno alle 13:30 di venerdì 24 novembre, una ragazza di 23 anni è morta in uno scontro frontale tra due auto, una Opel e una Seat a Illasi, comune di 5mila abitanti a est di Verona.

La vittima si chiamava Omaima El Mrabti, era italiana figlia di genitori magrebini e abitava a Tregnago. La giovane stava tornando a casa dal lavoro. Avrebbe compiuto 24 anni la vigilia di Natale.

Nell’impatto una coppia è rimasta ferita.

Gli incidenti stradali in Italia

Secondo i dati Aci-Istat, nel 2022 in Italia ci sono stati 165.889 incidenti, per una media di 454 al giorno.

3.159 i morti (8,7 al giorno) e 223.475 i feriti (612 al giorno).

Rispetto ai dati del 2021 gli incidenti con lesioni a persone sono saliti del +9,2%, i decessi sono saliti del +9,9% e i feriti sono aumentati del +9,2%.