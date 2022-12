Incidente a Isola d'Asti, gravissimo scontro tra automobile e camion: muore donna 59enne nell'impatto

Tragico incidente sulle strade astigiane. Nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre è avvenuto uno scontro tra un autoarticolato e un’autovettura in una galleria a Isola d’Asti. Nulla da fare per una donna 59enne, deceduta nell’impatto con il tir.

Scontro mortale in galleria

L’incidente mortale è avvenuto lungo la statale 456 del Turchino, nei pressi di Isola d’Asti.

Coinvolti nel sinistro una auto, una Dacia Logan, e un camion, in prossimità della galleria Molini d’Isola.

Dinamica da chiarire

Ancora al vaglio dei carabinieri di Canelli la dinamica dell’incidente, riferisce il quotidiano La Stampa. Potrebbe essersi trattato di un tamponamento come di uno scontro frontale.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti il personale sanitario del 118.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’altra persona è stata invece trasportata in codice rosso all’ospedale di Asti. La donna era originaria di Acqui Terme.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane

Nella medesima giornata, lunedì 12 dicembre, una donna di 49 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni a causa di un incidente stradale accaduto questa mattina a Spilimbergo in provincia di Pordenone.

L’automobilista di sarebbe schiantata contro un Tir con la sua vettura che a seguito dell’impatto sarebbe carambolata più volte.

Nei giorni scorsi, in provincia di Udine, una donna 34enne è morta dopo che la sua auto è finita in un fossato.

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, intorno alle ore 4 lungo l’ex provinciale 56 a Precenicco, piccolo comune in provincia di Udine, in direzione Pertegada.