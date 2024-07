Incidente a Guspini, in Sardegna: scontro tra auto, morta una donna di 73 anni. Ci sono anche tre feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una donna di 73 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella mattinata del 5 luglio a Guspini, in Sardegna. Nello scontro tra due auto altre tre persone sono rimaste ferite: sono state trasportate in ospedale in condizioni serie.

Scontro tra auto a Guspini, in Sardegna: la ricostruzione

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.

All’incrocio fra la statale 126 e la provinciale 64 per la borgata agricola di Sa Zeppara c’è stato un forte scontro tra due auto, fatale per la donna di cui ancora non si conosce l’identità. I medici hanno tentato di salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa del luogo dell’incidente mortale

Una donna morta e tre feriti: il bilancio dell’incidente

Nello scontro sono rimaste coinvolte altre tre persone.

Ferite e in condizioni serie, sono state trasportate in tre diversi ospedali della zona in codice rosso.

Sul posto erano accorsi, oltre al 118, i carabinieri di Guspini e della Compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Ancora da accertare le cause del forte scontro frontale e la dinamica dell’incidente.

Il precedente del 2021 sulla statale 126 di Guspini

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti come conseguenza del terribile incidente.

Non si tratta del primo scontro frontale mortale su queste strade e in particolare sulla statale 126 di Guspini.

Già nel 2021 un altro impatto aveva portato alla morte di una ragazza 26enne e al ferimento di altre cinque persone.