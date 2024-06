Terribile incidente a Grosseto sulla strada del Pollino, un'auto contro l'altra: almeno due morti

Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente avvenuto mercoledì 5 giugno sulla strada del Pollino a Grosseto. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale che collega il capoluogo maremmano a Marina di Grosseto. Sul posto sono intervenuti anche due elisoccorso.

Scontro frontale tra due auto

Secondo a quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, c’è stato un scontro frontale tra due auto sulla Strada provinciale 80 del Pollino, alle porte di Grosseto.

L’impatto è stato così violento da causare la morte dei conducenti delle vetture, mentre altre quattro perosne sono rimaste ferite. Al momento non si conosce l’identità delle vittime, ma stando alle prime informazioni raccolte dal Tirreno, si tratta di due militari dell’Aeronautica.

Fonte foto: TuttoCittà Strada provinciale del Pollino

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre due feriti rimasti incastrati tra le lamiere dei veicoli.

Presente anche il personale sanitario per gli interventi per i primi interventi più urgenti e la polizia di Grosseto. Inoltre sono stati attivati anche due elisoccorso Pegaso per trasportare i feriti gravi negli ospedali di Grosseto e Siena.

Situazione del traffico

Per adesso non si conoscono le dinamiche dell’incidente, ma sono in corso gli accertamenti delle forse dell’ordine per capire le cause che hanno provocato il terribile impatto.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere tramite una nota che il traffico è stato bloccato e verrà regolato dal personale della polizia presente sul luogo.

Incidente in moto vicino Rovereto

Neanche un’ora prima un altro brutto incidente si è verificato sulle strade italiane, per la precisione sulla A22, all’altezza di Rovereto.

Una donna di 34 anni ha perso il controllo della propria modo, finendo rovinosamente sull’asfalto dell’autostrada. Sul posto è intervenuto un elicottero che ha trasportato la 34enne in ospedale, in codice rosso.

Secondo quanto riferita da L’Adige, la situazione del traffico è migliorata verso le 8:45, con la progressiva riduzione delle code. Ma resta un importante blocco della viabilità in direzione Modena.