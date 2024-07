Incidente a Fossacesia vicino Chieti e pirata della strada in fuga: grave un 70enne ex calciatore di Lanciano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 luglio a Fossacesia, in provincia di Chieti, dove la persona alla guida dell’auto si è schiantata con uno scooter e poi si è data alla fuga. L’uomo che viaggiava sul mezzo a due ruote, un 70enne ex calciatore, è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale, mentre è partita la caccia al pirata della strada, individuato dopo un paio d’ore.

Incidente a Fossacesia, grave un motociclista

Lo schianto si è verificato intorno alle 16,30 in zona centrale a Fossacesia, in via Lanciano, a breve distanza dal bivio con Via delle Croci.

In base ai primi riscontri, l’incidente ha interessato un’automobile che avrebbe travolto uno scooter, il cui conducente è stato sbalzato in aria per l’impatto violento.

L’incidente è avvenuto in centro a Fossacesia, in provincia di Chieti

Pirata della strada in fuga dopo lo schianto

Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine (carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale) oltre agli operatori del 118. Sul posto anche il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

La zona è stata momentaneamente interdetta al traffico per consentire i rilievi di rito e i soccorsi.

In seguito allo scontro, la persona alla guida dell’auto si è data alla fuga, non mettendo però in conto che la zona era molto frequentata. Alcuni testimoni hanno infatti potuto prendere nota della targa, segnalandola alle autorità insieme alla descrizione della vettura.

È partita quindi immediatamente la caccia al pirata della strada, che è stato individuato nel giro di un paio d’ore: si tratterebbe di un operaio di Mozzagrogna, come riportato da Telemax.

Chi è la persona investita

Ad avere la peggio nell’incidente è V.F., un uomo di 70 anni noto nella zona per essere un ex calciatore del Lanciano. Pensionato, in passato aveva lavorato per la ditta Sevel.

Il 70enne ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Pescara in elicottero.

Secondo la descrizione riportata da Abruzzolive, V.F. è stato calciatore, oltre che del Lanciano in serie D, anche dell’Andria, del Pescara e del Termoli, ritirandosi a 35 anni. Noto per l’abilità con il piede sinistro, specialista dei calci di punizione, a 58 anni era ritornato anche a calcare i campi di gioco fra le file del Tre Ville.

Solo due settimane fa un altro grave incidente a Fossacesia, dove Domenico Di Prinzio, 63 anni, è morto in seguito a uno schianto fra due automobili sulla SS 652 “Fondo Valle Sangro”.