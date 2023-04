Incidente a Firenze: auto sbanda e precipita dal Viadotto del Ponte all'Indiano. Un ferito e traffico in tilt

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Momenti di terrore a Firenze. Nella mattina di domenica 2 aprile, un’auto è precipitata dal viadotto dell’Indiano, facendo un salto di alcuni metri. L’uomo, soccorso dai Vigili del fuoco, è stato condotto in ospedale.

La dinamica dell’incidente

L’auto stava viaggiando lungo il Ponte all’Indiano, ponte di Firenze sospeso sull’Arno che unisce i quartieri di Peretola e dell’Isolotto tramite una strada a scorrimento veloce a carreggiate, separate con 2 corsie per senso di marcia.

L’uomo stava percorrendo il tratto della corsia che dall’Isolotto porta in direzione Peretola.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’incidente, lungo il viadotto dell’Indiano a Firenze

Per cause ancora da accertare, sembra che durante la guida abbia perso il controllo del mezzo e sia precipitato con la sua auto nel viadotto lungo il ponte.

L’auto è finita quindi nel terreno sottostante, vicino ai pilastri dell’infrastruttura. Si tratta di un salto nel vuoto di diversi metri.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto per fornire soccorso all’uomo sono arrivati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con 2 automezzi e 7 unità che hanno garantito la sicurezza della zona.

I vigili sono intervenuti estraendo in vita il conducente alle lamiere del veicolo e affidandolo ai sanitari del 118, anche loro giunti sul luogo dell’incidente. Non è al momento nota la gravità delle sue condizioni, ma è stato ricoverato in pronto soccorso.

L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti nel traffico in quel tratto stradale.

Altri incidenti lungo i viadotti a Firenze

Non si tratta del primo incidente che avviene sui ponti lungo l’Arno a Firenze e nemmeno di quello finito peggio.

Lungo il Ponte della Vittoria a Firenze, appena un mese prima un camionista aveva rischiato di finire nell’Arno dopo aver perso il controllo del mezzo.

Due giorni prima, un altro camion era precipitato dal viadotto Marinella a Calenzano, in provincia di Firenze, causando la morte del conducente nell’impatto.