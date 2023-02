Incidente a Fiano Romano, auto si schianta contro un albero: feriti 5 giovani, 4 sono in gravi condizioni

Un altro grave incidente stradale si è verificato nella provincia di Roma, a 10 giorni di distanza dalla strage di Fonte Nuova. Cinque giovani sono rimasti feriti, quattro di loro in maniera grave.

Incidente a Fiano Romano: cosa è successo

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023, sulla via Tiberina, a Fiano Romano, un’automobile con a bordo 5 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni si è schiantata contro un’albero. L’incidente si è verificato poco dopo le 3.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’automobile, guidata da un 21enne, stava procedendo verso Fiano Romano quando, per cause che sono ancora da chiarire, è andata a sbattere contro un albero sul lato destro della carreggiata, per fermare poi la sua corsa definitivamente contro un altro albero.

#Roma, incidente stradale stanotte sulla via Tiberina, altezza Fiano Romano, coinvolta una sola autovettura. Soccorsi dai #vigilidelfuoco, e affidati ai sanitari, 5 ragazzi bloccati nell’auto#4febbraio pic.twitter.com/bwgyhCiU5B — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 4, 2023

Il bilancio dei feriti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dall’abitacolo. Sul posto sono giunti anche il 118 e i Carabinieri.

I giovani a bordo dell’automobile sono stati tutti portati in ospedali di Roma, divisi tra il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Sant’Andrea. Dei cinque feriti, quattro sarebbero in gravi condizioni.

Dieci giorni fa la strage di Fonte Nuova

L’incidente avvenuto a Fiano Romano nella notte tra il 3 e il 4 febbraio si è verificato a soli 10 giorni di distanza dalla cosiddetta strage di Fonte Nuova: in un altro schianto mortale, avvenuto lungo la via Nomentana proprio all’altezza di Fonte Nuova, sempre in provincia di Roma, avevano perso la vita in quell’occasione 5 giovani tra i 17 e i 22 anni. Tra loro c’erano anche due cugini.

All’interno dell’automobile, che era omologata per quattro, erano presenti 6 giovani. Solo uno di loro, però, si è salvato: ha riportato la frattura di alcune costole e dello sterno, ma non è in pericolo di vita. Un altro ragazzo, invece, sarebbe dovuto uscire con il gruppo quella sera, ma alla fine aveva deciso di rinunciare alla serata e rimanere a casa per preparare un’esame all’università.