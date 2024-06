Incidente a Cavalese in Val di Fiemme vicino Trento, un morto nello scontro camion-auto: chi è la vittima

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gravissimo incidente stradale a Cavalese (Trento), in Val di Fiemme. Stamattina, mercoledì 12 giugno, attorno alle 9, un uomo di 88 anni, Serafino Vanzo, è morto dopo che la sua auto si è scontrata con un camion. L’incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio fra la fondovalle e la strada che porta a Masi.

Incidente mortale a Cavalese in Val di Fiemme

Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale 232 all’altezza del ponte dei Masi a Cavalese.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un impatto violentissimo tra un’auto e camion.

Dopo lo scontro il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata, mentre l’auto, una Fiat Panda, è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, che, viste le condizioni del conducente dell’automobile, hanno allertato anche l’eliambulanza di Trentino Emergenza.