Incidente a Casatenovo, nonna fa scudo al nipote: travolta e uccisa da un camion, salvo il bambino

Una donna di 73 anni che stava accompagnando il nipote di 8 anni a scuola è stata investita e uccisa da un camion nella mattinata di lunedì 9 gennaio a Casatenovo, nella provincia di Lecco, in Lombardia.

Cosa è successo

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Giorno’, la donna avrebbe fatto scudo col suo corpo al nipote, salvandogli in questo modo la vita.

I due stavano cercando di attraversare la strada sulle strisce pedonali all’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo, quando la 73enne si è accorta della manovra di svolta compiuta dal camion, guidato da un autista spagnolo, e, intuendo il pericolo, ha spinto via il nipotino salvandogli la via. Lei, però, è stata travolta dal camion.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 9 gennaio all’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo, frazione di Casatenovo, in provincia di Lecco.

I soccorsi

La prima a soccorrere la donna investita dal camion è stata un’infermiera che stava rientrando a casa dal turno di notte: l’infermiera ha allertato i soccorritori di Areu e ha iniziato le prime manovre rianimatorie.

Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati in elicottero i sanitari dell’eliambulanza di Como, assieme ai volontari della Croce bianca. La nonna del bambino, però, è morta sul colpo. La sorella della vittima, una donna di 66 anni, ha accusato un malore.

Come sta il nipote della donna

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’ in merito all’incidente avvenuto a Casatenovo, nella frazione di Rogoredo, nella mattinata di lunedì 9 gennaio, il bambino di 8 anni, è illeso.

Il bimbo, che era atteso a scuola per la ripresa delle lezioni scolastiche dopo le festività natalizie, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul luogo dell’incidente assieme alle forze dell’ordine. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri.