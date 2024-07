Incidente a Calusco d'Adda tra camion e auto, morta una 54enne nello schianto frontale sulla provinciale 170

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente in provincia di Bergamo. Sulla strada provinciale 170, all’altezza di Calusco d’Adda, un’auto si è scontrata frontalmente con un camion. Una donna 54enne, passeggera della vettura, è morta sul colpo.

La dinamica dell’incidente di Calusco d’Adda

Attorno alle 14:15 del 29 luglio nel territorio del comune di Calusco d’Adda, al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Lecco, lungo la strada provinciale 170, è avvenuto un grave incidente.

Un’auto con a bordo anche una donna di 54 anni si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante, un camion guidato da un uomo di 46 anni. Dopo aver colpito il tir, la vettura ha urtato anche con un’altra macchina, guidata da un 27enne.

Fonte foto: ANSA Calusco d’Adda, dove è avvenuto l’incidente

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale L’Eco di Bergamo, che cita fonti della Polizia Stradale arrivata sul posto, dopo l’impatto l’auto della donna sarebbe finita in testa coda, per poi scontrarsi con il terzo mezzo coinvolto.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente, oltre alle autorità, sono immediatamente arrivati anche i mezzi di soccorso del 118. Insieme a due ambulanze, sul posto è stato fatto arrivare anche un elisoccorso nel tentativo di salvare la vita alla 54enne, che fin da subito è sembrata la persona che aveva subito i danni più gravi nell’incidente.

Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. I sanitari, una volta che la donna è stata liberata dalle lamiere della propria auto, non hanno potuto fare altro che dichiararne l’avvenuto decesso a causa delle ferite riportate.

Ferite, ma in modo molto lieve, anche le altre due persone coinvolte nell’incidente di Calusco d’Adda. Le loro condizioni non hanno destato preoccupazione, né per quanto riguarda il giovane la cui auto è stata colpita da quella della donna, né per il conducente del camion.

L’intervento dei vigili del fuoco e il traffico bloccato

Terminato l’intervento dei sanitari del 118, che si sono assicurati che i feriti non avessero bisogno di ulteriori cure mediche, sono intervenuti i vigili del fuoco per provvedere alle operazioni di bonifica della strada.

I pompieri hanno quindi spostato sia le due auto danneggiate che, con maggiore difficoltà, il mezzo pesante a lato della carreggiata, in modo che la Polizia stradale potesse riaprire almeno in parte la statale 170.

Il traffico è rimasto comunque bloccato in entrambe le direzioni per diverse ore, con le forze dell’ordine costrette a deviare le auto in arrivo sul resto della viabilità locale.