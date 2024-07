Incidente a Brugherio vicino Milano tra auto e monopattino, due giovani investite dalla vettura: una è grave

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grave incidente sulle strade di Brugherio, vicino Milano. Due ragazze di 14 anni si sono scontrate con un’auto mentre viaggiavano a bordo di un monopattino. Entrambe sono rimaste ferite: una delle due, la più grave, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

L’incidente a Brugherio vicino Milano: scontro tra un’auto e un monopattino

L’episodio è avvenuto nel Comune in provincia di Monza e Brianza nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, poco prima delle 16. Lo riporta MilanoToday.

In particolare il sinistro ha avuto luogo in via San Cristoforo, all’incrocio con via Occhiate.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto a Brugherio, vicino Milano, in via San Cristoforo

Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, alla guida dell’auto che si è scontrata con il monopattino (una Fiat Panda) c’era una donna di 40 anni, residente a Cinisello Balsamo.

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Ferite due 14enni

Le ragazze rimaste ferite, entrambe di 14 anni, sono residenti a Brugherio.

Una delle due, la più grave, è stata trasportata in eliambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

L’altra è stata portata in codice giallo al San Gerardo di Monza.

