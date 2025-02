Incidente a Boara tra un'auto e un bus pieno di studenti, morta una donna: pullman nel fosso, diversi feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragico incidente fra Boara e Corlo, in provincia di Ferrara. Un’auto e un pullman carico di studenti si sono scontrati violentemente, causando la morte della conducente dell’auto. L’impatto ha fatto finire l’autobus nel fosso adiacente alla carreggiata, ribaltandosi su un fianco. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta.

Incidente mortale a Boara

Come riporta La Nuova Ferrara, le cause dello scontro tra l’auto e il pullman avvenuto alle 14 del 19 febbraio sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.

L’impatto è stato così violento che il bus si è ribaltato nel fosso, rendendo difficoltose le operazioni di evacuazione dei passeggeri. Per estrarre gli studenti a bordo, i soccorritori hanno dovuto rompere i vetri del mezzo e aprire i finestrini di emergenza sul tetto.

L’incidente è avvenuto fra Boara e Corlo, in provincia di Ferrara

I feriti, trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona, presentano contusioni lievi, ma per precauzione sono stati sottoposti a controlli medici. La donna alla guida dell’auto, invece, è deceduta sul colpo a causa dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanze, un elicottero da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Lo shock degli studenti

Gli studenti a bordo del pullman hanno raccontato momenti di puro terrore: “Abbiamo sentito un gran botto e ci siamo ritrovati nel fosso”, ha detto una ragazza.

Un altro testimone ha aggiunto: “Il bus ha fatto un salto prima di inclinarsi e ribaltarsi. Ero sul lato rimasto in alto e sono riuscito a uscire dalla botola di emergenza”. Anche gli studenti che si trovavano su un secondo pullman, che seguiva quello coinvolto nell’incidente, hanno assistito alla scena e sono rimasti sotto shock.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere la rimozione del pullman e dell’auto coinvolti.

Si sono formate lunghe code e molte persone si sono avvicinate alla zona dell’incidente, costringendo la polizia locale a interdire l’accesso per evitare ulteriori pericoli. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto i genitori degli studenti coinvolti, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente per accertarsi delle condizioni dei propri figli.

Il messaggio del sindaco di Ferrara Fabbri

Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, è intervenuto sulla tragedia con un messaggio sui social, esprimendo cordoglio a nome di tutta la comunità ferrarese, rivolgendo un pensiero alla famiglia della vittima e ai feriti coinvolti nell’incidente.

Il primo cittadino ha poi riferito che diversi studenti hanno riportato contusioni e ferite lievi. Tra i feriti, anche una giovane donna incinta del 1998, che è stata soccorsa ma, secondo le prime informazioni, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.