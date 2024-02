Incidente a Battipaglia, perde il controllo dello scooter e finisce contro lo spartitraffico: morto un ragazzo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia sulle strade di Battipaglia, in provincia di Salerno. Un ragazzo di 24 anni è morto in seguito ad un incidente in scooter. Ferito e portato in ospedale un altro giovane che viaggiava in sella assieme a lui.

Incidente stradale a Battipaglia

L’incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 29 febbraio, nella zona industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Secondo la ricostruzione riportata da Il Mattino, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo finendo contro lo spartitraffico in via dell’Industria.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente nella zona industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno

Morto ragazzo di 24 anni

In sella allo scooter viaggiavano due giovani del posto, che sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto dopo l’impatto.

In seguito all’incidente è morto il ragazzo alla guida dello scooter, il 24enne Dylan Maratea, secondo quanto riporta Salerno Today.

Per il giovane non c’è stato niente da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118: tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Ferito un altro ragazzo

Ferito invece l’altro giovane che era in sella allo scooter: è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Battipaglia, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.