Incidente a Bari, in contromano in tangenziale: donna 50enne muore nello schianto

A Bari un’auto ha imboccato la tangenziale in contromano provocando un incidente nel quale è morta una donna e altre due persone sono rimaste ferite. L’impatto è avvenuto stamattina sulla statale 16, nelle vicinanze del quartiere del capoluogo pugliese di Japigia. Il traffico sul tratto di strada interessato è stato bloccato per consentire la rimozione dei mezzi.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito, alla guida dell’auto contromano si trovava un 70enne che nello scontro è rimasto gravemente ferito insieme al passeggero che viaggiava al suo fianco. La vittima è la donna di 50 anni che viaggiava nel senso opposto.

I soccorritori arrivati sul posto sono riusciti a estrarre dalle lamiere le due persone ferite e a trasportarle in ospedale. Per la conducente a bordo dell’altra macchina non c’è stato nulla da fare.

Altro incidente nel Barese, morto 19enne investito

Soltanto qualche ora prima, sempre nel Barese, un 19enne è morto dopo essere stato investito a piedi mentre si trovava sulla strada provinciale 101, a Conversano.

Il ragazzo è stato travolto davanti agli amici che lo stavano aspettando a pochi metri di distanza per uscire insieme, ieri sera intorno alle 21.30.

Da quanto risultato primi rilievi la 29enne alla guida dell’auto non si sarebbe per nulla accorta del 19enne investendolo. In quel momento ci sarebbe stata un po’ di nebbia che avrebbe diminuito la visibilità.

Le indagini

Subito dopo l’impatto la donna si è fermata in stato di shock. Ai test tossicologici è risultata negativa.

La salma del 19enne è stata portata nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. In attesa dell’informativa dei carabinieri, la Procura di Bari ha parto un’indagine sull’incidente e nelle prossime ore valuterà se eseguire l’autopsia ed eventuali iscrizioni nel registro degli indagati.