Incendio a Udine con fiamme in un condominio in via Val Saisera: grave una donna, diversi intossicati

Un inferno. La mattina di lunedì 15 aprile un incendio è scoppiato in un condominio di via Val Saisera a Udine. Ci sarebbero diversi intossicati, avrebbero inalato il fumo sprigionatosi dalle fiamme. Una donna sarebbe in gravi condizioni: ricoverata in ospedale in codice rosso.

Diversi intossicati nell’incendio di Udine, grave una donna

Secondo quanto riferito dall’Ansa, gli intossicati sarebbero almeno 5, che salgono 15 secondo l’Agi.

Le due agenzie concordano però sul fatto che ci sia una donna ricoverata in ospedale in gravi condizioni, arrivata in codice rosso perché trovata incosciente e con difficoltà respiratorie.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l’automedica e due ambulanze, che hanno trasferito gli intossicati al pronto soccorso.

Spento l’incendio, evitata la catastrofe

I vigili del fuoco hanno operato con diversi mezzi: le fiamme sono state spente prima che l’incendio si propagasse ad altri appartamenti del condominio.