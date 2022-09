Incendio tra Laigueglia e Alassio, fiamme minacciano le case in Liguria: famiglie evacuate

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un grosso incendio è divampato in Liguria, nelle colline tra Laigueglia e Alassio, in provincia di Savona, e si sta avvicinando pericolosamente alle abitazioni sulla via Aurelia. Come riporta Ansa, alcune case sono state raggiunte e danneggiate dalle fiamme. In particolare sono stati registrate conseguenze all’ultimo piano di un ex albergo. Due famiglie sono state evacuate, al momento non risultano feriti.

Incendio in Liguria, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Intervenuti sul luogo i Vigili del Fuoco e circa 30 volontari dell’antincendio, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che nel frattempo stanno continuando a diffondendersi sulla zona collinare alimentate dal forte vento.

Per cercare di arginare l’incendio in località Via Serre, a Laigueglia, e nelle colline circostanti, è stato fatto ricorso a un Canadair, due elicotteri regionali e quattro mezzi dei vigili del fuoco.

Sul posto si starebbe recando per un sopralluogo il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Dalla Regione è partita la richiesta per un secondo Canadair dato che le fiamme non si stanno fermando.

Il governatore è in costante contatto con il COC, la Protezione Civile regionale e con sindaci di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme e di Alassio, Marco Melgrati, che continuano a monitorare l’evolversi dell’emergenza.

Notizia in aggiornamento…