Incendio sulla A25 tra Pescina e Cocullo vicino L'Aquila: chiusa l'autostrada, disagi anche per i treni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel pomeriggio di venerdì 2 agosto, un vasto incendio di sterpaglie è divampato tra Pescina e Cocullo, ai margini dell’autostrada A25, in provincia dell’Aquila. Il rogo ha causato notevoli disagi al traffico, con code e rallentamenti dovuti alla densa colonna di fumo che si è sviluppata.

Incendio sulla A25 tra Pescina e Cocullo: autostrada chiusa

Per gestire la situazione, Strada dei Parchi ha disposto l’uscita obbligatoria a Pescina per gli automobilisti diretti a Pescara e a Cocullo per quelli diretti a Roma. Anche la circolazione ferroviaria è stata compromessa.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno devastato l’area di Filanda a Pescina, avanzando rapidamente e rendendo complicate le operazioni di spegnimento.

Fonte foto: Facebook Toni Capitanio

L’incendio divampato tra Pescina e Cocullo, vicino L’Aquila

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sulmona e di Avezzano, supportati dalla Protezione Civile e da volontari con numerosi mezzi antincendio. Un elicottero è stato utilizzato per tentare di domare le fiamme dall’alto.

Super lavoro per la Protezione civile

La giornata del 2 agosto ha visto una notevole mobilitazione della Protezione Civile, con 33 interventi effettuati per spegnere incendi boschivi in varie regioni italiane.

Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati sin dalle prime luci dell’alba.

Secondo i dati disponibili fino alle 18, il Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) ha ricevuto richieste di supporto aereo da diverse regioni: 7 dalla Sardegna, 5 dalla Sicilia, 4 ciascuna da Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, 3 dall’Abruzzo e 2 dalla Campania.

Grazie all’intenso lavoro svolto dai piloti, 13 roghi sono stati messi sotto controllo o completamente estinti.

Il rogo vicino Bologna

L’incendio tra Pescina e Cocullo rappresenta solo una delle tante emergenze affrontate il 2 agosto. Tra queste, l’incendio divampato in zona Montecalvo vicino Bologna, nelle colline a ridosso di Pianoro e San Lazzaro che ha portato all‘evacuazione di un agriturismo e di alcune abitazioni.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, con un appello alla prudenza per tutti coloro che si trovano nelle zone interessate.