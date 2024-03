Incendio sull'autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, camion con vitelli in fiamme: alcuni morti, altri in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incendio nella notte in autostrada. Un camion che trasportava vitelli ha preso fuoco mentre viaggiava sull’A5 Torino-Aosta all’altezza di Volpiano. Diversi animali sono morti nel rogo mentre altri sono fuggiti nei campi, chiuso un tratto di autostrada.

Incendio sull’autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano

L’incendio è divampato nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 marzo lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta.

Secondo quanto riporta La Stampa, attorno alle 4 è andato a fuoco un autoarticolato carico di vitelli che viaggiava in autostrada in direzione Torino, all’altezza di Volpiano.

L'incidente sull'A5 all'altezza di Volpiano, in direzione Torino

Camion con vitelli va a fuoco

Il camion trasportava 58 vitelli: il conducente, rimasto illeso, è riuscito a liberarne una quindicina ma purtroppo per gli altri non c’è stato niente da fare, sono morti nell’incendio del mezzo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Giunti sul poso anche la polizia stradale e i veterinari dell’Asl.

Sono in corso le operazioni di recupero dei vitelli scampati all’incendio, che sono scappati lungo la carreggiata e nei campi circostanti.

Autostrada chiusa tra Volpiano e Settimo Torinese

Il tratto di autostrada A5 in direzione Torino tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di recupero degli animali.

Disposta l’uscita obbligatoria a Volpiano per chi viaggia verso Torino, anche per evitare che qualche automobilista possa imbattersi in uno dei vitelli fuggiti dopo l’incendio.