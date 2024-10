Incendio sul treno tra Massa Carrara e Forte dei Marmi: traffico sospeso, ritardi e cancellazioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Vigili del fuoco in azione a causa di un incendio scoppiato intorno al pantografo della motrice di un treno merci in transito sulla tratta ferroviaria Massa-Forte dei Marmi, in provincia di Massa Carrara. Il treno è attualmente fermo sui binari, e la circolazione è stata sospesa.

L’incendio sul treno in provincia di Massa Carrara

Un incendio è divampato intorno al pantografo della motrice di un treno merci in transito sulla tratta ferroviaria Massa-Forte dei Marmi, all’altezza di Montignoso, comune della provincia di Massa Carrara, in Toscana.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 11:15 della mattinata di oggi – martedì 8 ottobre 2024 – dopo che il personale a bordo ha notato il fuoco proveniente dalla motrice.

La zona nella provincia di Massa Carrara nella quale un incendio si è sviluppato a bordo di un treno merci, causando non pochi disagi alla circolazione ferroviaria

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, accorsi dalla sede centrale del comando di Massa-Carrara con squadra operativa, autopompa serbatoio e campagnola pick up con 5 unità di equipaggio, oltre al personale di Rete ferroviaria italiana (Rfi).

I disagi alla circolazione

Secondo le informazioni fin qui raccolte, come riportato anche dall’ANSA, l’incendio non avrebbe causato feriti, ma ha comunque comportato non pochi disagi alla circolazione.

Come riportato in un primo comunicato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), dalle “ore 11:15 la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa – La Spezia è sospesa tra Massa Carrara e Forte dei Marmi a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea. Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo”.

A distanza di un’ora dallo scoppio dell’incendio, è arrivato un uovo aggiornamento di Rfi per chiarire che “la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa- La Spezia permane sospesa tra Massa Carrara e Forte dei Marmi a causa di un inconveniente tecnico a un treno fermo in linea”.

Le parole dell’assessore Francesconi

Sul luogo dell’incendio, dove il treno è stato fermato e sono intervenuti i vigili del fuoco, è arrivato anche l’assessore alla Protezione civile del comune di Montignoso, Giulio Francesconi, che ha provato a ricostruire quanto accaduto.

“Praticamente c’è stato un corto circuito nella parte superiore del treno, quella destinata all’arrivo della corrente – ha spiegato l’assessore ai microfoni dei giornalisti accorsi sul posto – è tutto sotto controllo da parte delle Ferrovie dello Stato, che stanno staccando la corrente e risolveranno il problema il prima possibile”.

“L’unico vero disagio che c’è stato è quello della circolazione dei treni, che sono comunque fermi in attesa che venga risolto il problema – ha poi concluso l’assessore – Tutto è nato dal pantografo, altre problematiche sul treno non ce ne sono, non ha preso fuoco la cabina né altro”.