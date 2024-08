Incendio sul monte Partenio vicino a Mercogliano, in provincia di Avellino: minacciate alcune abitazioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio sul monte Partenio. Vicino al comune di Mercogliano, in provincia di Avellino, è scoppiato un rogo boschivo. I vigili del fuoco sono al lavoro per evitare che raggiunga alcune abitazioni.

Incendio boschivo sul monte Partenio

È stato segnalato un grave incendio boschivo sul monte Partenio, nel territorio del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Diversi cittadini hanno segnalato le fiamme sui social network.

Il rogo si sarebbe sviluppato nella serata del 3 agosto in un’area comunemente chiamata Bosco dei preti, sono già sul posto i vigili del fuoco per provare a contenere le fiamme altissime.

La zona dove si è sviluppato l’incendio

Al momento gli interventi dei pompieri sono concentrati sul contenimento del fronte del fuoco più che sullo spegnimento dell’incendio. La paura è che possa raggiungere alcune case di Mercogliano la strada che conduce al santuario di Montevergine.

Venti alimentano le fiamme

Secondo quanto riportato dal sito internet del quotidiano Il Corriere della Sera, nella zona dove è scoppiato l’incendio si sarebbero sviluppati venti moderati che stanno alimentando le fiamme.

La protezione civile sta coordinando gli sforzi dei soccorsi volti a limitare il fronte del rogo, che si starebbe avvicinando a due abitazioni private e a un ristorante che si trovano alle pendici del monte Partenio.

Sul posto sarebbero presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui anche due provenienti dal distaccamento di Pistoia, nell’aera come rinforzo per far fronte all’emergenza incendi che ha colpito l’Irpinia.

L’appello del sindaco di Mercogliano

In serata, mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo per spegnere le fiamme dell’incendio che ha colpito il comune di Mercogliano nell’area del monte Partenio, il sindaco della città Vittorio D’Alessio ha lanciato un appello alla popolazione dai suoi profili social.

“Al momento non c’è alcun rischio per le abitazioni in prossimità dell’ incendio. Siamo sul posto per fornire aggiornamenti in tempo reale. Invito i cittadini a lasciare libere le strade vicine alle zone interessate dall’incendio per agevolare le operazioni di soccorso” ha dichiarato il primo cittadino.

Nel frattempo le fiamme avrebbero continuato a propagarsi sulle pendici del monte Partenio e sarebbero visibili anche dal vicino capoluogo di provincia, Avellino.