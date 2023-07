Incendio su via Pontina a Roma e fiamme che distruggono un furgone e un'auto: strada chiusa, traffico bloccato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Grave incendio lungo la via Pontina a Roma, nel pomeriggio di oggi lunedì 24 luglio 2023. Secondo quanto riportato da agenzie di stampa, le fiamme hanno distrutto un furgone e un’auto. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme, con difficoltà.

Fiamme all’uscita per Castel Romano: coinvolti due mezzi

Come riportato da fonti locali e Adnkronos, l’incendio è divampato poco dopo le 15.00 sulla strada di via Pontina, all’altezza del km 22,100 e in prossimità dell’uscita per Castel Romano.

Le fiamme hanno raggiunto alcune sterpaglie e, complice il forte vento che stava soffiando sulla zona, sono divampate molto velocemente fino a raggiungere la strada e i veicoli.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Le immagini dell’incendio condivise dai Vigili del Fuoco su Twitter

Un furgone per la vendita di generi alimentari e un’auto che si trovavano in una zona di sosta in via Ponte Pescina sono andate completamente distrutte.

Il fumo ha invaso tutta la zona: chiusa la strada

Anas – la società italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale – ha comunicato che a causa dell’incendio il transito lungo la statale 148 in entrambe le direzioni è stato interdetto.

Oltre alle fiamme, a preoccupare è anche il fumo denso che ha invaso via Pontina e il quartiere di Roma Sud. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, protezione civile, personale Anas, polizia stradale, la locale di Roma Capitale, carabinieri e anche due elicotteri della Regione Lazio.

Fortunatamente, non viene riportata notizia di feriti o intossicati a causa del fumo. La viabilità invece è congestionata in entrambe le direzioni. Problemi anche nelle vicine via di Trigoria, via di Pratica di Mare e via Laurentina.

L’Italia brucia: altri incendi oggi in Liguria

Il caldo atroce e le tempeste che stanno colpendo l’Italia sta aumentando i casi di incendi in questi giorni. In Liguria, Alta Val di Vara, una tempesta ha causato due incendi a causa delle scariche elettriche che si sono abbattute sul territorio. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con gli aerei Canadair per domare le fiamme.

È avvenuto nei nei territori dei comuni di Rocchetta Vara e Zignago, in provincia di La Spezia. La tempesta di fulmini che ha interessato l’entroterra spezzino ha dato origine alle fiamme, fortunatamente in un’area priva di strade e non abitata.

I danni sono stati quindi limitati alla vegetazione andata in fiamme e non sarebbero rimaste coinvolte persone o cose. Proprio l’assenza di strade sul territorio interessato ha costretto la Regione Liguria a disporre l’utilizzo di un elicottero del servizio antincendio boschivo e di un aereo Canadair, in modo da fermare il fuoco che avanzava nella vegetazione.