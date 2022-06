Incendio nella discarica di Malagrotta, le testimonianze esclusive degli operai stasera a Report

L’incendio dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti di Malagrotta, a Roma, sarà ricordato come uno dei disastri ambientali peggiori degli ultimi anni. Avvenuto lo scorso 15 giugno, ha gettato una nube di fumo nero sulla città.

A far paura è il rilascio di diossina nell’aria, una sostanza altamente tossica e cancerogena, che può causare seri danni a esseri umani e animali.

Le anticipazioni della puntata di Report del 27 giugno

Durante la puntata del 27 giugno di Report, all’interno dell’inchiesta Il sacco di Roma, saranno mandati in onda gli audio degli operai che stavano lavorando nello stabilimento quando è scoppiato il rogo.

Testimonianze importanti per ricostruire le dinamiche dell’incidente che potrebbe costare la salute a milioni di cittadini della Capitale.

Gli audio dei lavoratori di Malagrotta, in attesa della puntata del programma di approfondimento di Rai 3, sono stati riportati in anteprima da Repubblica,

Gli audio degli operatori di Malagrotta durante l’incendio

In una prima registrazione risalente alle 17.38, pochi minuti dopo l’inizio del rogo, si sente un operaio dire: “Guardate come è nero, ragazzi. È proprio nero nero“.

“È dalle 5 e mezza che stiamo qua. Ha preso fuoco alle 5 e mezza, non si riesce a capire come ha preso fuoco da qua”. Neanche i lavoratori, dunque, si sarebbero spiegati sul momento l’esatta dinamica.

“L’incendio è iniziato dal gassificatole e da lì ha preso tutto”, le parole pronunciate, nell’audio, da un altro dipendente del Tmb 2 di Malagrotta.

“Oh, è pieno. È pieno dentro. Ieri stavo là a lavorare ed è pieno di spazzatura dentro. È gonfio di mondezza. Immagina che ci può stare là dentro. È colmo proprio, gonfio proprio, c’era tantissima mondezzai dentro”, la sentenza di un altro.

L’intervista al sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Durante la puntata di Report che andrà in onda stasera sarà mandata in onda anche un’intervista al sindaco Roberto Gualtieri, nel corso del quale ha spiegato che la chiusura di Malagrotta è stata molto onerosa per la città.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Roma si è trovata a far fronte a “costi enormi, giganteschi”, uno “spreco di risorse dei cittadini“, buttate per “pagare a carissimo prezzo il fatto di mandare i nostri rifiuti in giro”.

“Non avendo impianti propri, Roma deve costantemente trattare per trovare chi si prende i nostri rifiuti a prezzi molto alti, e quindi di volta in volta trovare delle soluzioni che però sono precarie”, ha spiegato il sindaco.

Arrivato al Campidoglio nove mesi fa Roberto Gualtieri avrebbe trovato “una situazione insostenibile e vorrei dire vergognosa, inaccettabile, non solo perché la città è sporca, ma perché l’intero sistema è sull’orlo del collasso costantemente”.