Incendio nell'ospedale San Bortolo di Vicenza, fiamme dalla lavanderia: pazienti evacuati, interventi sospesi

Paura in corsia. Martedì 10 dicembre un incendio si è verificato all’interno dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, nei locali della lavanderia. Le fiamme hanno prodotto anche molto fumo, salito fino ad alcuni reparti, condizione che ha spinto la direzione a sospendere gli interventi. Evacuati i pazienti in Chirurgia, Neurochirurgia e Oculistica, così come diversi piani della struttura. Si ipotizza che a causare il rogo sia stato il surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia.

Cosa sappiamo sull’incendio scoppiato a Vicenza nell’ospedale San Bortolo

Secondo quanto riferito da Ansa, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 9:30 nei locali della lavanderia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il fumo, partito dalla zona interrata della struttura, sarebbe salito fino ai piani superiori, invadendo alcuni reparti.

L’ipotesi è che a causare il rogo sarebbe stato un surriscaldamento di un macchinario utilizzato per la distribuzione dei camici.

Evacuati i pazienti di alcuni reparti

Il fumo ha invaso i locali interrati dell’ala nord, interessando soprattutto i reparti di:

Chirurgia

Neurochirurgia

Oculistica

I pazienti a essere stati evacuati, grazie all’intervento della polizia giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco, sono stati 91.

In tanti sono stati quindi trasferiti in altri reparti per evitare l’esposizione al fumo: fortunatamente non si registrerebbero feriti.

Sospesi gli interventi in sala operatoria

Gli interventi sono stati sospesi fino alla messa in sicurezza dell’ospedale di Vicenza.

Stop anche a visite negli ambulatori e diagnostica.