Incendio nell'impianto di rifiuti Sabellico a Ceprano, vicino a Frosinone: vietata la raccolta degli ortaggi

Conseguenze dell’Incendio. Il sindaco di Ceprano ha vietato la raccolta d’acqua da vasche e pozzi scoperti e soprattutto quella degli ortaggi in un raggio di 500 metri dalla ditta Sabellico, andata a fuoco durate la notte.

L’ordinanza del sindaco di Ceprano

Il sindaco del Comune di Ceprano, in provincia di Frosinone, ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di raccolta degli ortaggi e dell’acqua da pozzi scoperti e vasche a 500 metri dalla ditta Sabellico, andata a fuoco questa notte.

L’ordinanza dovrebbe durare 10 giorni, per impedire alle persone di ingerire sostanze dannose che le ceneri dell’incendio potrebbero aver sollevato in aria per poi andarsi a posare nell’area circostante.

Ceprano, provincia di Frosinone, dove si trova l’impianto

Sa Sabellico è un’azienda locale che tratta rifiuti e fognature e ha a Ceprano il suo centro di stoccaggio e di recupero. Proprio questo impianto sarebbe andato a fuoco attorno alle 2 di notte dell’8 giugno.

La dinamica dell’incendio della Sabellico

Stando a quanto riportato dall’agenzia di Stampa Ansa, durante la notte tra il 7 e l’8 giugno alcuni ammassi di carta da riciclare, depositati all’interno del piazzale dello stabilimento della Sabellico, avrebbero preso fuoco.

Subito le fiamme si sarebbero propagate lanciando nel cielo ceneri e una densa colonna di fumo nero. Non sono ancora del tutto chiare le cause dell’incendio e le autorità stanno indagando per verificare anche i possibili danni ambientali.

L’arrivo dei vigili del fuoco di Frosinone

Pochi minuti dopo lo scoppio dell’incendio sono arrivati sul posto i vigili del fuoco della squadra 1A di Frosinone per occuparsi delle operazioni di spegnimento. L’ora tarda ha assicurato che non ci fossero persone all’interno dell’azienda e di conseguenza nessun ferito o intossicato.

Nonostante l’incendio non si sia propagato ad altri edifici al di fuori del complesso della Sabellico, i vigili del fuoco hanno lavorato fino al pomeriggio per completare le operazioni di spegnimento e di raffreddamento del materiale che aveva preso fuoco nel rogo.

Sul posto anche l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente che ha iniziato a verificare la qualità dell’aria della zona circostante. I risultati non sono ancora stati resi pubblici ma per precauzione il sindaco ha comunque emesso l’ordinanza per salvaguardare la salute della cittadinanza.