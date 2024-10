Incendio nell'hotel Alexander ad Abano Terme, 273 persone evacuate e 45 ricoverate per intossicazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio in albergo. Ad Abano Terme, in provincia di Padova, si è sviluppato un incendio nell’edificio che ospita l’hotel Alexander. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare i 273 ospiti e 45 persone sono state soccorse per intossicazione.

L’incendio all’hotel Alexander di Abano Terme

Nella prima mattinata del 13 ottobre un grosso incendio ha colpito l’hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova, dove oltre 270 persone stavano alloggiando per trascorrere il fine settimana nella località veneta.

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause ancora da chiarire da uno dei vani tecnici dell’albergo, che si trovava al secondo piano dell’edificio.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco in azione ad Abano Terme

Da lì il fumo provocato dalle fiamme prima e poi l’incendio stesso avrebbero invaso l’intera struttura, costringendo alla fuga tutti gli ospiti che vi alloggiavano e all’intervento i vigili del fuoco della zona

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio all’hotel Alexander di Abano Terme sono arrivati sia i vigili del fuoco del comune padovano, sia squadre provenienti da Padova, Piove di Sacco, Rovigo e Borgoricco.

I pompieri hanno agito rapidamente, prima assicurandosi che l’edificio fosse completamente evacuato da tutti gli ospiti che vi alloggiavano e poi procedendo allo spegnimento delle fiamme che lo avevano invaso.

L’operazione di salvataggio più delicata è stata quella di una famiglia di tre persone che alloggiava al piano più alto dell’edificio che ospitava l’hotel, il sesto, e che era rimasta intrappolata dal fumo e dalle fiamme.

Oltre a i due genitori, sempre stando a quanto riportato dall’Ansa, c’era anche un bambino molto piccolo. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un’autoscala per raggiungere il balcone della stanza e trarre in salvo la famiglia.

45 persone intossicate nell’incendio

L’incendio dell’hotel Alexander di Abano Terme non ha causato nessuna vittima tra i 273 ospiti dell’albergo né alcuna tra i soccorritori o lo staff. Gli intossicati sarebbero in tutto 45, tra cui anche un’anziana che soffre di una patologia cardiaca.

“Ringrazio per la tempestività dell’intervento i vigili del fuoco, la polizia municipale e la protezione civile. Sono arrivati 30 mezzi con 9 autobotti per domare questo incendio” ha dichiarato Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme.

“Grazie alla collaborazione di alcuni albergatori, è stato possibile offrire alloggio a chi ha dovuto lasciare l’hotel. Ci sono stati intossicati dal fumo ma la tempestività dell’intervento ha evitato guai e conseguenze peggiori” ha concluso il primo cittadino.