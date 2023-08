Incendio nei boschi dell'Isola d'Elba in località San Felo: campeggi evacuati, turisti in fuga dalla zona

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un vasto incendio tiene col fiato sospeso l’isola d’Elba. Le fiamme, secondo quanto riferito dalla sala della Protezione Civile regionale, si sono sviluppate nella zona boschiva in località San Felo e a causa del forte vento si sono spostate sul territorio di Rio d’Elba. Evacuati per precauzioni alcune abitazioni e dei camping.

Incendio all’Isola d’Elba

Intorno alle 21 di lunedì 21 agosto sono giunte numerose segnalazioni alla Sala operativa regionale per fiamme nella vegetazione ben visibili in località San Felo nel comune di Rio nell’Elba. A causa del vento presente in zona il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un’abitazione che è stata subito presidiata dai Vigili del fuoco.

Sul posto sono state inviate 12 squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali che sotto il coordinamento di due direttori operazioni hanno cercato di contenere il rogo.

E dalla mattina di martedì 22 sono entrati in azione anche tre elicotteri della Regione e due Canadair.

Previsto anche l’arrivo di altre 14 squadre di volontari che si disporranno lungo il perimetro per completare lo spegnimento e bonificare la parte già spenta. La stima della superficie bruciata è di circa 14 ettari, con il coinvolgimento di almeno tre abitazioni.

Evacuate case e camping

Sono state precauzionalmente evacuate, inoltre, alcune abitazioni e un campeggio che rischiavano di essere minacciati dalle fiamme. Nella mattina la situazione è comunque in miglioramento.

Evacuato anche un residence turistico e una abitazione, con centinaia di persone costrette ad allontanarsi e a trascorrere la notte all’aperto.

La preoccupazione di Giani

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, segue preoccupato l’evolversi della situazione. “Sto seguendo con la sala operativa l’incendio scoppiato sull’isola d’Elba, Rio nell’Elba a San Felo”, ha scritto sui social il governatore.

Su Facebook Giani ha poi sottolineato: “Sono stati circa 700 gli evacuati totali, 150 sono stati ospitati nelle strutture del Comune, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Per stasera si prevede il rientro di tutte le persone nei rispettivi alloggi, da confermare nel corso della mattinata in base all’evoluzione dell’incendio, che al momento è in contenimento”.

Quello della sera di lunedì 21 agosto 2023 è l’ennesimo incendio che coinvolge l’isola. Un altro rogo, infatti, aveva interessato il territorio di Rio nell’Elba l’11 agosto scorso: allora le fiamme, per cause da accertare, si erano sprigionate in prossimità di un ristorante estendendosi poi alla macchia mediterranea riducendo in cenere oltre 1,5 ettari di superficie.