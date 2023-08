Incendio negli uffici della Magneti Marelli a Venaria Reale, in provincia di Torino: evacuati 350 dipendenti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incendio negli uffici della Magneti Marelli a Venaria Reale. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare l’edificio interessato e evacuato 350 dipendenti dell’azienda. Sul posto anche le forze dell’ordine.

L’incendio alla Magneti Marelli

Nella mattinata di mercoledì 30 agosto è scoppiato un incendio negli uffici dell’azienda Magneti Marelli di Venaria Reale, nella città metropolitana di Torino, per il quale sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’intero stabilimento in via Cavallo, stando a quanto riporta il sito di informazione locale ‘Torino Today’, è stato evacuato e i 350 dipendenti dell’azienda sono stati fatti uscire in via precauzionale.

Fonte foto: Tuttocittà Venaria Reale, dove è scoppiato l’incendio che ha interessato gli uffici della Magneti Marelli

Secondo le primissime ricostruzioni di quanto è accaduto, le fiamme sarebbero partite da un ufficio al primo piano della palazzina che ospita l’area amministrativa della Magneti Marelli, e non quindi dalle zone adibite alla produzione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le segnalazioni dei dipendenti della Magneti Marelli sono arrivate alla centrale locale dei vigili del fuco, che hanno immediatamente mandato una squadra sul posto.

I pompieri hanno dapprima provveduto ad evacuare l’edificio interessato e gli altri del complesso produttivo dell’azienda, in modo da evitare che i lavoratori potessero rimanere intossicati dal fumo prodotto dall’incendio.

Una manovra che sembra aver sortito gli effetti sperati, dato che al momento non risultano feriti o persone rimaste coinvolte nel rogo sviluppatosi al primo piano della palazzina degli uffici della Magneti Marelli.

L’incendio è stato spento con rapidità dai vigili del fuoco, senza che le fiamme potessero intaccare la stabilità delle strutture. Si sta ancora valutando l’opportunità di far ritornare i lavoratori all’interno dei locali.

Le indagini sulle cause dell’incendio alla Magneti Marelli

L’immediato intervento dei vigili del fuoco di Venaria Reale ha permesso alle forze dell’ordine, che si sono recate sul posto, di cominciare in maniera repentina le indagini per capire cosa sia esattamente accaduto nella mattinata di mercoledì.

Secondo le prime verifiche e le prime ipotesi degli investigatori, a scatenare l’incendio al primo piano della palazzina degli uffici potrebbe essere stato un guasto. Non ci sono però ancora sicurezze a riguardo e gli accertamenti proseguiranno durante la giornata.