Incendio nato da un monopattino elettrico in carica a Milano: a fuoco la casa, 29enne ricoverata in ospedale

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

C’è un monopattino elettrico dietro all’incendio divampato in un appartamento alle porte di Milano, nella giornata di ieri lunedì 10 aprile 2023. Le fiamme hanno reso necessario evacuare il palazzo e la 29enne che abita in quella casa è stata portata in ospedale.

La batteria del monopattino ha causato l’incendio

I fatti, stando a quanto riporta Ansa, si sono verificati nel pomeriggio di Pasquetta in una palazzina di via Fontanelli 3 a Bruzzano, quartiere della periferia nord di Milano appartenente al Municipio 9.

Attorno alle 16.20, è scoppiato un incendio in uno degli appartamenti del condominio: a causarlo, a quanto pare, sarebbe stato un cortocircuito all’impianto elettrico partito dalla batteria di un monopattino elettrico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove si è verificato l’incendio nella giornata di lunedì 10 aprile 2023

La 29enne che abita nell’appartamento aveva messo a caricare la batteria, senza immaginare che il malfunzionamento avrebbe fatto partire le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Malore anche per la madre della 29enne

Mentre i pompieri stavano iniziando a domare l’incendio, il palazzo è stato interamente evacuato per motivi di sicurezza. La sfortunata 29enne invece è stata portata all’ospedale Bassini in codice verde.

La giovane è rimasta infatti intossicata dai fumi che hanno invaso l’appartamento di via Fontanelli, ma le sue condizioni a quanto riferito non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alle autorità e agli agenti della Questura di Milano, è arrivata anche la madre.

La donna, si apprende, è stata colta a sua volta da un malore una volta visto lo stato dell’appartamento – l’unico dichiarato inagibile dopo lo spegnimento dell’incendio – e per lo spavento per quanto accaduto alla figlia. Anche lei è stata portata al nosocomio di Cinisello Balsamo.

Altro maxi-rogo in una palazzina di Milano

La due giorni di festività pasquali è stata densa di interventi per i vigili del fuoco del capoluogo lombardo. Poco dopo le 21 della serata di domenica 9 aprile, sono stati chiamati in via Rosa Luxembourg, nel quartiere di Dergano, per domare un vasto incendio.

Le fiamme hanno interessato l’ultimo piano di un condominio, a quanto pare partito da una canna fumaria. Evacuati tutti gli inquilini dello stabile, nessuno dei quali sarebbe rimasto intossicato.

I vigili sono intervenuti con tre mezzi e ci hanno impiegato circa 10 ore per spegnere le fiamme: sono andati a fuoco il sotto tetto di lamiera e legno e tutti e quattro gli appartamenti dell’ultimo piano del condominio.