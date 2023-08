Incendio lungo la ferrovia Torino-Savona, vicino a Carmagnola: circolazione dei treni sospesa

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Fuoco sulla ferrovia. Tra Torino e Savona, all’altezza di Carmagnola, si è scatenato un grosso incendio che ha interessato un lungo tratto di rotaie. La circolazione dei treni è per il momento sospesa.

L’incendio e l’allarme

Attorno alle 19:00 di oggi domenica 6 agosto è scoppiato un grosso incendio lungo la ferrovia che collega Torino a Savona passando per Fossano. L’allarme è scattato immediatamente e sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno interessato un tratto di rotaie che si sviluppa tra Caramagna Piemonte e arriva a Carmagnola. Secondo quanto riporta il sito di Rete Ferroviaria Italiana, la società che gestisce le ferrovie nel nostro Paese, la circolazione dei treni è stata per questo sospesa.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di ferrovia interessato dall’incendio

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale permanente di Saluzzo e da quella di Carmagnola, con l’aiuto dei volontari di Racconigi e di Sommariva del Bosco.

Le cause dell’incendio

La pericolosità della situazione ha costretto le autorità a chiedere la sospensione della circolazione dei treni anche per facilitare l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente provveduto alle operazoni di spegnimento.

Sul posto anche le forze dell’ordine, per eseguire i rilievi necessari a stabilire la natura dolosa, colposa o accidentale dell’incendio. Per il momento non sono state tratte conclusioni a riguardo, ma pare che a prendere fuoco siano state le sterpaglie ai lati della massicciata della ferrovia, rese secche dal grande caldo estivo.

Nella giornata di oggi anche una parte importante della Sardegna è stata interessata dai roghi, sia a sud che a nord-est dell’isola.

Lo stato della circolazione dei treni

Come prima misura, attorno alle 19:00, Ferrovie dello stato ha sospeso la circolazione dei treni tra Carmagnola e Racconigi per facilitare le operazioni di spegnimento e non mettere a rischio i convogli.

La decisione ha causato diversi disagi ai passeggeri che affollavano la linea di ritorno dalle località marittime verso l’entroterra piemontese. Alcuni treni hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni.

La situazione è rientrata parzialmente sotto controllo attorno alle 20:45, quando è stato riaperto il tratto di ferrovia tra Carmagnola e Racconigi, ma è rimasta sospesa tra le stazioni di Carmagnola e Trofarello.