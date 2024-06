Incendio in zona Baraccola ad Ancona: fiamme in un'azienda, fumo nero visibile a chilometri di distanza

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Maxi incendio in zona Baraccola ad Ancona. Le fiamme hanno avvolto il deposito di un’azienda in cui erano stoccati rifiuti, soprattutto carta, nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 giugno. Alte e dense colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza.

Maxi incendio ad Ancona: si alza una nube di fumo nero

L’incendio è divampato poco dopo le 23 nel deposito della ditta Ds Smith Recycling. L’azienda si trova nell’area di via Caduti del Lavoro vicino al Centro Mirum, zona Baraccola di Ancona.

Fonte foto: tuttocitta.it

Le fiamme hanno avvolto un deposito che si trova nella zona Baraccola di Ancona

Per precauzione sono state evacuate tre famiglie che vivono in una palazzina vicino all’azienda.

L’intervento dei vigili del fuoco è risultato complicato: dopo che è divampato il fuoco, sono state udite anche alcune esplosioni forse derivanti da bombole o altri materiali infiammabili presenti nel capannone.

Fiamme nel deposito di carta e materiale ferroso

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e altri mezzi per cercare di evitare danni ad altre parti dell’azienda e agli edifici nei dintorni.

Non si registrano al momento feriti o intossicati e non vi sono stati problemi particolari per la viabilità sulla Ss16.

Nel capannone dell’azienda in cui si è sviluppato il rogo, sembra vi fossero stoccate eco-balle, carta, cartoni e materiale ferroso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le forze dell’ordine.

Vigili del fuoco al lavoro per ore

Non si conoscono al momento le cause del rogo che i vigili del fuoco hanno circoscritto dopo circa tre ore di lavoro.

Una volta spente del tutto le fiamme, inizieranno le indagini per capire cosa ha scatenato il rogo.

Anche un altro deposito ieri è andato in fiamme e ha generato una nube nera che ha spaventato i residente della zona, in quel caso della zona Borgo di Aversa.