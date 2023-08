Incendio in una villetta a Orzinuovi, in provincia di Brescia: salvate e ricoverate in ospedale due persone

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Rogo improvviso in una villetta. Nel comune di Orzinuovi, in provincia di Brescia, una casa di due piani è andata a fuoco. Le fiamme hanno messo in pericolo i due abitanti, salvati dai vigili del fuoco e ricoverati in ospedale.

Il rogo della villetta di Orzinuovi

Nella tarda serata di martedì al Villaggio Giardino di Orzinuovi, in provincia di Brescia, in via Piero della Francesca, una villetta di due piani ha preso fuoco all’improvviso.

Le fiamme, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano locale ‘Il Giornale di Brescia’, sarebbero scaturite dalla cucina del piano terra dell’abitazione, per poi minacciare di bruciare l’intero edificio.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Orzinuovi, dove si è verificato l’incendio

Nella casa abitavano due persone. Un uomo al primo piano e un anziano di più di 80 anni al pian terreno, da dove è partito l’incendio. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Chiari per accertamenti.

Gli incendi domestici in Italia

Ogni anno nel nostro Paese si verificano 2,8 incidenti che portano al divampare di incendi nelle abitazioni. Le principali vittime di questi roghi sono donne di mezza età, con 2,4 milioni di casi sul totale.

Le fiamme in ambito domestico possono scaturire a causa di disattenzioni in cucina, stesso contesto da cui sarebbe nato l’incendio di Orzinuovi, ma anche da cortocircuiti dell’impianto elettrico.

Le stime sulle vittime possono variare molto, ma i dati riportano tra le 4.500 e le 8.000 vittime ogni anno a causa dei roghi che si sviluppano all’interno delle abitazioni.

L’intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo che gli inquilini dei due appartamenti della villetta si sono resi conto di cosa stesse accadendo alla loro abitazione, i vigili del fuoco sono stati allertate per impedire che le fiamme si diffondessero a altri edifici.

Sul posto sono quindi accorsi i mezzi dei pompieri, che hanno lavorato per tre ore nella serata di martedì, riuscendo infine a domare le fiamme. La casa è poi stata dichiarata inagibile e ora l’accesso alla struttura è vietato.

I soccorritori hanno anche portato in salvo dall’abitazione i due inquilini, a cui il comune sta ora cercando un alloggio temporaneo. La casa è stata parzialmente distrutta dalle fiamme, mentre le cause del rogo rimangono al momento non chiare.