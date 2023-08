Incendio in una struttura per disabili in Francia: 11 dispersi, individuati 9 corpi senza vita

Nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto da un incendio all’alba a Wintzenheim, vicino a Colmar, in Alsazia, nel nord-est della Francia.

Il ritrovamento dei corpi

A dar notizia del ritrovamento dei 9 corpi è stato il vicesindaco della città di Wintzenheim, Daniel Leroy, che ha parlato all”Afp’. Si temono 11 morti (tanti sono i dispersi).

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto “un pensiero” alle vittime e ai loro cari.

Fonte foto: iStock - Janek L’incendio è scoppiato in una struttura per disabili situata nel Villaggio alsaziano di Wintzenheim, vicino Colmar, in Alsazia, nel nordest della Francia.

Cosa è successo in Francia

La prefettura, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, ha precisato che l’incendio divampato nella struttura per disabili in Francia è stato presto controllato, ma 300 metri quadrati dei 500 dell’edificio sono stati interessati dalle fiamme.

Diciassette persone sono state evacuate. Una persona è rimasta ferita.

Le dichiarazioni

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha confermato che la struttura interessata dall’incendio ospitava persone con disabilità e che le operazioni dei soccorritori stanno andando avanti.

La premier francese Elisabeth Borne si recherà sul luogo dell’incendio assieme al ministro della Solidarietà e delle Famiglie, Aurore Bergé. Borne ha fatto sapere: “Dopo il terribile incendio di questa notte a Wintzenheim, mi recherò sul posto con Aurore Bergé. I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari”. Borne ha anche ringraziato i vigili del fuoco per il loro lavoro.

Maggiori dettagli sull’incendio

‘SkyTg24’ ha aggiunto ulteriori dettagli sull’incendio divampato in una struttura per disabili a Wintzenheim, in Alsazia, nel nord-est della Francia: le autorità locali temono che tutte le persone disperse siano decedute. Le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora chiare.