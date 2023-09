Incendio in una scuola di Milano per una caldaia scoppiata in via degli Anemoni: evacuati 240 bambini

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Esplosione in una scuola di Milano. Una delle caldaie di un istituto in via degli Anemoni 8 ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare 240 bambini e 25 tra insegnanti e personale scolastico. Non si registrano vittime o feriti al momento.

L’incendio nella scuola a Milano

Attorno alle 9:30 di giovedì si è sviluppato un incendio in un edificio scolastico in via degli Anemoni 8, nella zona occidentale di Milano. La scuola è frequentata da più di 200 bambini e vi lavorano una ventina di persone.

Secondo le prime ricostruzioni dell’agenzia di stampa ‘LaPresse’, sarebbe stata l’esplosione di una delle tre caldaie del complesso ad originare l’incendio che hanno poi interessato l’edificio.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Milano dove si è verificato l’incendio della scuola

In tutto sono stati evacuati 240 bambini dalle classi della scuola, oltre a 25 adulti tra insegnanti e membri del personale scolastico. Non si registrano feriti né tantomeno morti in conseguenza dell’esplosione o dell’incendio.

Lo stato degli edifici scolastici in Italia

L’edilizia scolastica è tra i punti chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che l’Italia deve seguire per avere i fondi europei del progetto Next Generation EU.

Molti edifici scolastici nel nostro Paese sono però molto vecchi e necessitano di ristrutturazioni. Nel 2022 il 58% di essi risultava essere senza agibilità, una situazione grave che ha dato vita a numerosi crolli durante lo scorso anno scolastico.

In tutto, secondo i dati pubblicati nel XXI Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole e degli atenei, sono stati 61 i casi di cedimenti di parte di edifici adibiti a scuole, 39% di questi al sud, 38% al nord e 23% nelle regioni del centro.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna ad intervenire nella scuola di Milano dove lo scoppio di una caldaia ha causato un incendio. Le autorità hanno provveduto a gestire l’evacuazione di studenti e personale, per poi concentrarsi sullo spegnimento delle fiamme.

In poche ore l’incendio è stato completamente estinto. Ora i tecnici dei pompieri stanno verificando se la struttura abbia subito danni, effettuando i controlli necessari. I bambini non torneranno in classe per tutta la mattinata.