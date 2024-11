Incendio in una Rsa in Spagna, almeno 10 morti e un ferito grave vicino Saragozza: indagini in corso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una tragica notizia ha scosso la Spagna all’alba di venerdì 15 novembre: un grave incendio scoppiato in una Rsa (Residenza per anziani) nella località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione di Aragona, ha causato diversi morti.

Incendio con morti in una Rsa in Spagna: l’allarme e i soccorsi

L’allarme per l’incendio scoppiato nella Residenza per anziani è stato lanciato alle 5 del mattino di venerdì.

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto e, anche con l’ausilio di un’autoscala di 30 metri, hanno estinto le fiamme nella Rsa, dove erano ospitati 82 anziani.

Fonte foto: iStock

L’incendio ha interessato una Residenza per anziani in zona Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione di Aragona in Spagna.

Assieme alle squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul luogo dell’incendio anche i servizi di emergenza e le pattuglie della Guardia civile con i volontari della Protezione Civile. Gli anziani ospiti della struttura che sono sopravvissuti al rogo sono stati trasferiti negli ospedali Royo Villanova, Miguel Servet e Clinico Universitario, sempre nella regione di Aragona.

Sul posto, oltre al prefetto della regione di Aragona, si è recato anche l’assessore dell’Interno del governo aragonese, Roberto Bermudez de Castro e il responsabile dell’Istituto aragonese per la gestione dei servizi sociali (Aass), Angel Val, come riportato dall’agenzia Efe.

Il bilancio dell’incendio nella Rsa in Spagna

In base a quanto è stato reso noto dalla prefettura di Aragona, citata da Tve, il bilancio provvisorio del drammatico incendio scoppiato in una Rsa in Spagna all’alba di venerdì 15 novembre è di 10 morti e almeno un ferito in gravi condizioni di salute.

Qual è la causa dell’incidente nella Rsa in Spagna?

Allo stato attuale, le cause dell’incendio divampato nella Residenza per anziani nella località di Jardines de Villafranca, vicino Saragozza, in Spagna, sono ancora da accertare. Le indagini sul rogo sono in corso.